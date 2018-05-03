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Defne Samyeli'den Cem Yılmaz iddialarına açıklama: Hayali morluklar üzerinden...

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 22:34 | Son Güncelleme

Adı bir süredir Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli, önceki akşam Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti. Defne Samyeli, çıkan haberlere ilişkin sessizliğini bozarak bir açıklama yayınladı.

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz iddialarına açıklama: Hayali morluklar üzerinden...

Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Çocuk yaşta seçtiğim meslek dolayısıyla yıllardır göz önündeyim, magazin basınının merak ve ilgisini elbette anlıyorum. Ne var ki, yetişkin ve bekar bir kadın olarak hangi arkadaşımla ne şartlarda görüşüp, ne yaşadığım konusunda hiç kimseye bir açıklama yapmak, kimseden onay veya izin almak gibi bir mecburiyetim olmadığını hatırlatmak isterim. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı tenzih ederek, hepsini aramızdaki saygılı mesafeyi her zaman yaptığımız gibi sevgi ve empatiyle korumaya davet ediyorum. Hayali morluklar üzerinden senaryo üretenleri ise bir kadın ve anne olarak vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Samyeli'nin yaptığı açıklama kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
defne samyeli Cem Yılmaz

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