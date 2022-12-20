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  4. Defne Samyeli deri elbiseyle sahnede! Göğüs detayı dikkat çekti

Defne Samyeli deri elbiseyle sahnede! Göğüs detayı dikkat çekti

20.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme spiker olarak damga vuran Defne Samyeli son dönemde şarkıcılık yapıyor. Sahnede iddialı tarzlarıyla dikkat çeken Samyeli son pozlarıyla yine olay oldu. Deri elbisesiyle pozlar veren Samyeli meme uçlarının belli olmasını ise umursamadı.

Defne Samyeli deri elbiseyle sahnede! Göğüs detayı dikkat çekti

50 yaşındaki Defne Samyeli magazin gündeminden düşmüyor. Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Son olarak hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Samyeli sahnede yine çok iddialıydı. Kızlarından bile genç gösteren Samyeli deri elbise seçimiyle dikkat çekti.

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Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ünlü isim meme ucunun belli olmasını umursamadı. Bu detay takipçilerinin gözünden de kaçmadı ve güzel isim bazı yorumlara maruz kaldı.

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Samyeli'nin hayranları ise oyuncuya beğeni yağdırdı.

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Defne Samyeli yaşında

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