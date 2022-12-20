Defne Samyeli deri elbiseyle sahnede! Göğüs detayı dikkat çekti

50 yaşındaki Defne Samyeli magazin gündeminden düşmüyor. Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Son olarak hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Samyeli sahnede yine çok iddialıydı. Kızlarından bile genç gösteren Samyeli deri elbise seçimiyle dikkat çekti.

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ünlü isim meme ucunun belli olmasını umursamadı. Bu detay takipçilerinin gözünden de kaçmadı ve güzel isim bazı yorumlara maruz kaldı.

Samyeli'nin hayranları ise oyuncuya beğeni yağdırdı.



