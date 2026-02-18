İsmail Hacıoğlu Ayvalık'ta gözaltına alındı! Küçükçekmece Narkotik'te

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasında İsmail Hacıoğlu da var. TRT1’de ekrana gelen “Cennetin Çocukları” dizisinde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, 03.00 sıralarında çekimlerin yapıldığı Ayvalık’taki konakladığı evde gözaltına alındı.
Ayvalık’taki işlemlerin ardından ünlü oyuncu İstanbul’a getirilmek için yola çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu, İstanbul Küçükçekmece Narkotik Büro'ya getirildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hacıoğlu, gözaltına alınanlarla beraber işlemlerin yapılmasını bekliyor. İfadesinin ise bugün alınacağı iddia edildi.
Öte yandan İsmail Hacıoğlu'nun evinden 33 gr daralı marihuana çıktığı iddia edilmişti.
