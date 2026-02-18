Gülben Ergen 'Ailem' dizisi sorusunu duyunca röportajı yarıda kesti

“Ailem” dizisinin ikinci sezonunda başrol oynayacağı ve projenin TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacağı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak artan paylaşımların ardından TRT’den net bir açıklama geldi.

Kurumun resmi X hesabından yapılan duyuruda, yayın planlamasında Gülben Ergen’in başrolünü üstleneceği “Ailem” adlı bir dizi ya da herhangi bir proje bulunmadığı belirtildi.

Daha sonra ise dizinin MEB'e ait olduğu Gülben Ergen'in paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Ardından ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın konuyla ilgili tepkisi gündeme gelmişti.

Bir davette görüntülenen Ergen'e Ailem dizisi soruldu. Gülben Ergen, "Ailem" dizisinin konusu açılınca gerildi.

Gülben Ergen bakanlığın isteğiyle rol aldığı ancak tepkilere maruz kaldığı "Ailem" dizisiyle ilgili soruyu duyunca röportajı kesti.