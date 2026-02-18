MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gülben Ergen 'Ailem' dizisi sorusunu duyunca röportajı yarıda kesti

Ailem dizisiyle gündeme gelen Gülben Ergen katıldığı bir davette dikkat çekti. Dizinin akıbeti merak edilirken Gülben Ergen 'Ailem' konusu açılınca şarkıcı röportajı yarıda kesti.

Gülben Ergen 'Ailem' dizisi sorusunu duyunca röportajı yarıda kesti

“Ailem” dizisinin ikinci sezonunda başrol oynayacağı ve projenin TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacağı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak artan paylaşımların ardından TRT’den net bir açıklama geldi.

Kurumun resmi X hesabından yapılan duyuruda, yayın planlamasında Gülben Ergen’in başrolünü üstleneceği “Ailem” adlı bir dizi ya da herhangi bir proje bulunmadığı belirtildi.

Gülben Ergen Ailem dizisi sorusunu duyunca röportajı yarıda kesti 1

Daha sonra ise dizinin MEB'e ait olduğu Gülben Ergen'in paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Ardından ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın konuyla ilgili tepkisi gündeme gelmişti.

Gülben Ergen Ailem dizisi sorusunu duyunca röportajı yarıda kesti 2

Bir davette görüntülenen Ergen'e Ailem dizisi soruldu. Gülben Ergen, "Ailem" dizisinin konusu açılınca gerildi.

Gülben Ergen bakanlığın isteğiyle rol aldığı ancak tepkilere maruz kaldığı "Ailem" dizisiyle ilgili soruyu duyunca röportajı kesti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü yönetmenle aşk yaşıyor! Sevgisini haykırdıÜnlü yönetmenle aşk yaşıyor! Sevgisini haykırdı
Böyle gözaltına alınmış! Ayvalık'tan İstanbul'a getirildiBöyle gözaltına alınmış! Ayvalık'tan İstanbul'a getirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.