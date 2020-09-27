Defne Samyeli fileli elbisesiyle büyüledi! 'Benim giydiği her şey çok normal'

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli yine sosyal medyada beğeni topladı. Yaklaşık 700 bin takipçisi bulunan Samyeli'nin pozları olay oldu.

Yaz aylarının bitmesine rağmen denize ve güneşe veda edemeyen güzel sunucu, siyah bikinisi ve üzerine giydiği fileli elbise ile gün batımı pozu verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu hayranlarını mest etti.

Samyeli geçtiğimiz günlerde verdiği bir söyleşide paylaşımlarıyla ilgili eleştirilere "Yaş diye bir şey yok ki. Ben bu olabiliyorsam, herkes olabilir. Ben buysam, giyindiğimle yaptığımla, ben bu olmaya devam edeceğim. Benim için devam edeceğim. Ayşe'yi Fatma'yı Mehmet Bey'i mutlu etmek için devam edemem" demişti.

Kızlarının giyimine de karışmayan ve bu yönde de eleştiriler alan Samyeli açıklamasının devamında şunları söylemişti: "İnsanın kılık kıyafeti nasıl seçmesi gerektiği konusu, çok bireysel bir husustur. Bizim ülkemizde de çok kanayan bir yaradır. Başörtüsü konusu döneminden bugüne, değişik şekillerde herkes kendi alanında toplumun diğer üyelerini rahatsız etmeden istediğini giymekte özgür olmalıdır. Bundan dolayı bana ne diyebilirler. Benim giydiği her şey çok normal."



