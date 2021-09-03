Defne Samyeli'in kızı Derin Talu 18 oldu! Olaylı gecenin ardından bomba mesaj

Defne Samyeli'in kızı Derin Talu geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda erkek arkadaşı ile geç saatlere kadar eğlendi. Çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayan Talu'nun erkek arkadaşı, gazetecilere hakaret içeren cümleler sarf etti.

Olaylı gecenin ardından Talu'nun 17 yaşında olması ve ailesi olmadan geç saatlerde mekanda bulunması eleştiri konusu oldu.

Derin Talu 18 yaşına basar basmaz bu eleştirilere yanıtını bir fotoğrafla verdi.

Bikinili pozunu paylaşan ve 18 yaş balonuyla poz veren Derin Talu paylaşımına "Legaliz" notunu düştü. Olaylı gecenin ardından bu paylaşım bir mesaj olarak algınlandı.

Talu'nun annesi Defne Samyeli ise kızının bu paylaşımları yaptığı saatte ise koronavirüs olduğunu sosyal medyadan duyurdu.



