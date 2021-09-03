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Defne Samyeli'in kızı Derin Talu 18 oldu! Olaylı gecenin ardından bomba mesaj

03.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'in kızı Derin Talu geçtiğimiz günlerde eğlence çıkışı olaylara karışmış ve 17 yaşında olmasına rağmen barda ailesi olmadan bulunması eleştiri toplamıştı. Talu 18 yaşına girer girmez bikinili pozunu paylaşıp mesaj verdi.

Defne Samyeli'in kızı Derin Talu 18 oldu! Olaylı gecenin ardından bomba mesaj

Defne Samyeli'in kızı Derin Talu geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda erkek arkadaşı ile geç saatlere kadar eğlendi. Çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayan Talu'nun erkek arkadaşı, gazetecilere hakaret içeren cümleler sarf etti.

Olaylı gecenin ardından Talu'nun 17 yaşında olması ve ailesi olmadan geç saatlerde mekanda bulunması eleştiri konusu oldu.

Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! "17 yaşında ortamlara bak"Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! "17 yaşında ortamlara bak"

Derin Talu 18 yaşına basar basmaz bu eleştirilere yanıtını bir fotoğrafla verdi.

Ekran Alıntısı

Bikinili pozunu paylaşan ve 18 yaş balonuyla poz veren Derin Talu paylaşımına "Legaliz" notunu düştü. Olaylı gecenin ardından bu paylaşım bir mesaj olarak algınlandı.

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Talu'nun annesi Defne Samyeli ise kızının bu paylaşımları yaptığı saatte ise koronavirüs olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
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