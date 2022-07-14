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Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı!

14.07.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle tatil paylaşımlarına sosyal medya hesabında yer veren Defne Samyeli, bu paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Mayolu poz veren 50 yaşındaki Defne Samyeli, genç kızlara taş çıkarttı.

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı!

Magazin dünyasında adından sıklıkla söz ettiren Defne Samyeli iddialı pozlarına devam ediyor. Tatil pozlarını paylaşan ünlü isim düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı.

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı!

Ünlü isim o pozuyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı!

İki çocuk annesi Defne Samyeli'nin Deren ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor.

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı!

Defne Samyeli'nin adı hem kendi pozlarıyla hem de kızlarının pozlarıyla magazin gündeminde sıklıkla geçiyor.

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı!

Defne Samyeli zaman zaman, kızı Deren Talu'nun iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı!

İşte Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun pozları...

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı!

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı!

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Defne Samyeli Deren Talu
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