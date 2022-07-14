Magazin dünyasında adından sıklıkla söz ettiren Defne Samyeli iddialı pozlarına devam ediyor. Tatil pozlarını paylaşan ünlü isim düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Defne Samyeli mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı.

Ünlü isim o pozuyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İki çocuk annesi Defne Samyeli'nin Deren ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor.

Defne Samyeli'nin adı hem kendi pozlarıyla hem de kızlarının pozlarıyla magazin gündeminde sıklıkla geçiyor.

Defne Samyeli zaman zaman, kızı Deren Talu'nun iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

İşte Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun pozları...





