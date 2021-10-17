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Defne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur poz

17.10.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin 18'ine basan kızı Derin Talu'dan yeni paylaşım geldi. Talu'yu annesi Samyeli "Yaşıtları da koyuyor, bütün kızlar koyuyor neredeyse. 'Elalem ne der?' lafından hiç hoşlanmıyorum" diyerek desteklemişti.

Defne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur poz

Defne Samyeli'nin kendisi gibi güzel kızların Derin ve Deren Talu sosyal medya paylaşımları ve kişisel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu kez Samyeli'nin geçtiğimiz ay 18 yaşında giren küçük kızı Derin Talu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Talu'nun annesinin açıklamaları gündemdeyken sahilden yaptığı derin bacak dekolteli pozu dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Derin Talu'nun bu cesur pozu takipçilerinden saniyesinde beğeni topladı.

ANNESİ DESTEK VERDİ

Derin Talu'nun geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği cesur pozları değerlendiren Samyeli, "Yaşıtlarının yaptığı her hangi bir şeyi benden miras aldığı bir ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı. Bu ünün getirdiği avantajlar gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Ben koydukları fotoğraflarda kendilerini nasıl gösterdiklerine karışmam çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve şov alanı. Ben 7 yaşındaydım ilk televizyona çıktığım zaman.

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Yaşıtları da koyuyor, bütün kızlar koyuyor neredeyse. "Elalem ne der?" lafından hiç hoşlanmıyorum. Bundan daha büyük insanın ayağına pranga olan bir laf yok. Hayatımızı elalemin ne diyeceğini düşünerek yaşadığımız zaman hayatımızı en büyük hapise sokuyoruz kendimizi. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da yapmıyorum bunu. Nasıl giyinmek istiyorsa öyle giyinir" demişti.

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Defne Samyeli Derin Talu
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