MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 25 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına beğeni yağdı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 25 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına beğeni yağdı

20.11.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli, 25 yaşına basan kızının doğum gününü kutladı. Deren Talu ile birlikte objektif karşısına geçen Samyeli, "Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 25 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına beğeni yağdı

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, 25 yaşına bastı. Samyeli, kızının doğum gününü Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı.

258883700_291725479513031_5234777714391862726_n

"NE KADAR YIL GEÇSE DE SEN BENİM BEBEĞİMSİN"

Gecede Deren Talu ile birlikte kamera karşısına geçen Defne Samyeli, o anları Instagram'dan yayınladı. Lila renkli elbisesiyle göz dolduran Samyeli, gönderisinde, "Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

258002457_909108349731996_6389226067777286858_n

"ANNEM..."

Yeşil mini elbisesi ile iddiasını konuşturan Talu ise Defne Samyeli'ye, "Annem..." sözleriyle yanıt verdi.

259081434_1067643827305532_6140323673512789859_n

"KIZLARIM FEMİNİST OLDU"

Öte yandan 1995–2011 yılları arasında Eren Talu ile evlilik yaşayan Samyeli, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna yanıt vermişti.

258883700_291725479513031_5234777714391862726_n

Ünlü isim, "Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi 4 ayda evli buldum. Anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır.' dedi." açıklamasını yapmıştı.
258877206_262949192557967_6126609113042981807_n

Bir daha evlenmeyi düşünmediğini de ifade eden Defne Samyeli, geçmişte yaşadıklarının kızlarına etkilerini anlatmıştı. Samyeli, "Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde, hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadıTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadı
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Kardeşini gören şaşkına döndü! İkiz gibiler!Kardeşini gören şaşkına döndü! İkiz gibiler!
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

Yatak sahneleri damga vurmuştu! Şaşırtan detay

Yatak sahneleri damga vurmuştu! Şaşırtan detay

Atama Kararları Resmî Gazete'de

Atama Kararları Resmî Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Gergin anlar kameraya yansıdı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.