Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi! "Annesinden güzel"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 380 bin takipçisi olan Deren Talu, bu defa bikinili pozuyla magazin gündeminde yer aldı.

DEREN TALU'DAN BİKİNİLİ POZ

Deren Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızıdır.

İddialı pozlarını peş peşe yayınlamaya devam eden Deren Talu, bikili pozunu paylaştı.

O poza, "Annesinden güzel", "Mükemmel fiziğiniz var" gibi yorumlar geldi.

Deren Talu 25 yaşındadır.

Derin Talu adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Bir süredir Baran Tinaz ile aşk yaşıyor.



