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  4. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi! "Annesinden güzel"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi! "Annesinden güzel"

28.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bikinili pozuyla kamera karşısına geçen Deren Talu'ya takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi! "Annesinden güzel"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 380 bin takipçisi olan Deren Talu, bu defa bikinili pozuyla magazin gündeminde yer aldı.

DEREN TALU'DAN BİKİNİLİ POZ

Deren Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızıdır.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi!

İddialı pozlarını peş peşe yayınlamaya devam eden Deren Talu, bikili pozunu paylaştı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi!

O poza, "Annesinden güzel", "Mükemmel fiziğiniz var" gibi yorumlar geldi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi!

Deren Talu 25 yaşındadır.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi!

Derin Talu adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi!

Bir süredir Baran Tinaz ile aşk yaşıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikiniyle poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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