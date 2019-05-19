Defne Samyeli'nın kızı Deren Talu oyuncu oldu

Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızları Deren, Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı “Son Kale-Hacıbey” ile oyunculuğa adım attı.
Geçen hafta başlayan çekimlerde Deren Talu, at sahnelerinde rol aldı.
Talu, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen hikayede, Ahmet Paşa’nın ok atan, at binen gözü kara kızı Fatıma’yı canlandırıyor.
Konstantin Konovalov’un yönettiği filmde Talu, başrolü Yurdaer Okur ile paylaşıyor.
At binme, kılıç kullanma ve Rusça dersleri alan Deren setten fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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