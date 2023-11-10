Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sütyensiz tarzıyla dikkat çekti

Defne Samyeli, eski eşi Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu küçük yaşından itibaren pozlarıyla adından söz ettiren bir isim. Şimdilerde 20 yaşında olan ve annesinin izinden giden Derin Talu bir markanın reklamında yer aldı.

Derin Talu son olarak sütyensiz tarzıyla verdiği pozları paylaştı.

Üstüne yalnızca bir ceket alan Defne Samyeli'nin kızına "Hiç yaşına uygun değilsin", "Annesinin kızı çok güzel", "Bu pozlar bu yaşta gereksiz" yorumları geldi.

Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Derin Talu'nun Instagram'da 239 bin takipçisi bulunuyor. Talu'nun paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.





