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Braun BT 7340 yarı fiyatına düştü! Saç ve sakal stilinizi ortaya çıkarmanın şimdi tam zamanı

09.11.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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Saç ve sakal şekillendirme işlemlerinizi berbere gitmeye gerek kalmadan kendiniz yapmaya ne dersiniz? Böylece hem zamandan tasarruf edebilir hem de cüzdanınızı rahatlatabilirsiniz. Sizi kısa süreliğine %50 indirimle satışta olan Braun BT 7340 Ayarlanabilir Taraklı Saç & Sakal Şekillendirici'yi tanıştıralım; kişisel bakım rutininize eklemek isteyeceğiniz bu ürünü gelin birlikte inceleyelim.

Braun BT 7340 yarı fiyatına düştü! Saç ve sakal stilinizi ortaya çıkarmanın şimdi tam zamanı

Sizi berber masraflarından kurtaracak, saç ve sakal tarzınızı kendiniz belirlemenizi sağlayacak Braun BT 7340 ile tanışmaya ne dersiniz? Berberlere sürekli para ödemekten, vakit ayırmaktan yoruldusanız bu teknoloji harikası saç ve sakal şekillendirici tam da size göre! Kişisel bakımınıza yatırım yapmanın ve stilinizi ortaya çıkarmanın tam zamanı! Dev indirimiyle öne çıkan cihazı sizin için inceledik. İşte detylar!

Braun BT 7340 Ayarlanabilir Taraklı Saç & Sakal Şekillendirici

Adsız tasarım - 2023-11-09T135103.564

Ayarlanabilir tıraş ve sakal uzunluğu: Braun BT 7340, 0,5 mm ila 10 mm arasında 39 farklı uzunluk ayarına sahiptir. Bu sayede istediğiniz tarzı yaratırken istediğiniz uzunluğu kolayca ayarlayabilirsiniz.

Dahili tarak sistemi: Cihazın üzerinde yer alan entegre tarak sayesinde, saçlarınızı veya sakallarınızı istediğiniz uzunlukta kesmek kolaylaşır. Bu tarak sistemi, düzenli ve hassas kesim yapmanızı sağlar.

Hassas ve keskin kesme bıçakları: Braun BT 7340, titanyum kaplamalı kesme bıçaklarıyla donatılmıştır. Bu kesme bıçakları, yüksek keskinlik sunarken uzun süre dayanıklılık sağlar.

Hızlı şarj özelliği: Cihaz, tek bir şarjla yaklaşık 100 dakika kullanım süresi sağlar. Ayrıca 5 dakikalık hızlı şarjla da tek bir kullanım için yeterli gücü elde edebilirsiniz.

Tamamen yıkanabilir: BT 7340, tamamen suya dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. Kullanım sonrası su altında yıkayabilir ve temizlemesi kolay olan aparatları çıkarabilirsiniz.

Smart Memory fonksiyonu: Bu özellik, daha önce kullandığınız kesim uzunluğunu hafızasında tutarak bir sonraki kullanımda aynı tarzı elde etmenizi sağlar.

LED ekran ve düğmeler: Cihazın üzerinde yer alan LED ekran, kesim uzunluğunu ve pil seviyesini kolayca görmenizi sağlar. Ayrıca ayarlamalarınızı yapmak için kullanılan düğmeler de kullanışlı bir şekilde tasarlanmıştır.

Şarj istasyonu: Pakete dahil olan şarj istasyonu, cihazı şarj etmek için kullanabileceğiniz pratik bir özelliktir. Ayrıca şarj istasyonu, cihazı saklamak için de bir yer sağlar ve düzenli bir görüntü sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Babama hediye aldım, çok beğendi. Tavsiye ediyoruz."

  • "Berber masrafından büyük ölçüde kurtuldum. İyi ki almışım."
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Bu içerik 9 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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