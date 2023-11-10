Cilt dostu özellikleriyle öne çıkan Philips OneBlade kısa süreliğine indirimde

Tıraş, bir erkek için dış görünümünün önemli bir parçası. Görünümümüzü etkileyen ve tarzımızı yansıtan birçok farklı tıraş stili olsa da istediğimiz görünüme ulaşmak için doğru aleti kullanmak son derece önemli. Cildinizi tahriş etmeyecek, hassas ve zor bölgelerde dahi kolayca tıraş yapmanızı sağlayacak bir tıraş makinesi arıyorsanız kısa süreliğine indirimde olan Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi'ne bir göz atabilirsiniz. Cilt dostu tıraş için, hazır indirimdeyken kaçırmayın deriz.

Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

Hem tıraş makinesi hem de tıraş bıçağı olarak kullanılabilen Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi, yüz tüylerini kırpma, tıraş etme ve şekillendirme işlemleri için kullanılır. Benzersiz tasarımı sayesinde hassas ve zor ulaşılabilen bölgelerde bile kolayca tıraş yapmanızı sağlar. Yüz hatlarını takip eden, hareketli başlık sayesinde pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunar. İstenilen tıraş stiline uygun olarak tıraş kenarı boyutunu ayarlayabilme özelliği sunar. Tıraş isteğine bağlı olarak tıraş kenarı 0.4 mm ila 10 mm arasında ayarlanabilir. Cilde yakın kesim yaparken cildi tahriş etmez. Tıraş bıçağının yüksek hızda titreşimi ve koruyucu kapak yapısı, cildin rahat ve hassas bir şekilde tıraş olmasını sağlar. Şarj edilebilir pil ile çalışan OneBlade, tek bir şarjla uzun süreli kullanım imkanı sunar. Su altında kullanıma uygun olduğu için tıraş sonrası temizlik çok kolaydır. Dayanıklı bıçakları, 4 ay boyunca keskin kalır. Bıçakları değiştirmek de oldukça kolay ve hızlıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün gerçekten çok iyi. Jilet gibi neredeyse sıfır alıyor. Kesme kapma gibi bir sıkıntı yok. Jilet gibi yıkayıp ya da su altında işlem yapılıyor."

"Bir hafta evden bir hafta ofisten çalışıyorum ve bir hafta sonunda tıraş olmam gerekiyor. Birkaç günlük ya da haftalık sakalımı keserken diğer makinem bozulduğu için tercih ettim. Neredeyse sıfıra yakın hatta sıfır tıraş deneyimi sunuyor diyebilirim. Özellikle çene altı ve boyun bölgemdeki sakallar ters ve yan yönlerde, bunları da mecburen birkaç hamlede, ileri geri yaparak almıyorum. Kuru ve tıraş köpüğü ile kullanıma uygun. Zaten kuru kullanımda çok fazla kıl sıçratıyor sanırım uzun vadede ve genellikle köpükle birlikte kullanacağım. Vücut için kullanımda ise kendi başlığı ile tıraş ederken tahriş ve kapma yapıyor bu yüzden bir süre sonra body kit de sipariş edeceğim. Ürün genel olarak beklentimi aştı ve öneririm."

"Mükemmel cihaz, mükemmel kalite, mükemmel fiyat. Amazon sayesinde her şey çok güzel."

Bu içerik 10 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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