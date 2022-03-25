Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ve derin göğüs dekolteli bluzlarıyla verdiği cesur pozları Instagram hesabından yükleyen Derin Talu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

DERİN TALU'DAN CESUR POZLAR

Cesur pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu, bu sefer vücudunu saran elbisesiyle poz verdi.

Talu'nun elbisesindeki dekolte detayı dikkatleri o bölgeye çekti.

Talu aynı tarzda göğüs dekolteli pozlarını Instagram üzerinden sık sık paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde göğüslerini iple bağladığı poza, "Harikasin Bitanem", "Güzellik", "Bu pozun amacı ne olabilir?", "Ne yapsa da olmayanlarda bugün: Derin Talu" tarzında yorumlar yapılmıştı.

Kız kardeşi Deren Talu ile verdiği yırtmaçlı poz yaklaşık 25 bin beğeni aldı.





