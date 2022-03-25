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  4. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

25.03.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, Instagram'da cesur paylaşımlarına devam ediyor. En son vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Deren Talu beğeni yağmuruna tutuldu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ve derin göğüs dekolteli bluzlarıyla verdiği cesur pozları Instagram hesabından yükleyen Derin Talu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

DERİN TALU'DAN CESUR POZLAR

Cesur pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu, bu sefer vücudunu saran elbisesiyle poz verdi.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Talu'nun elbisesindeki dekolte detayı dikkatleri o bölgeye çekti.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Talu aynı tarzda göğüs dekolteli pozlarını Instagram üzerinden sık sık paylaşıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Geçtiğimiz günlerde göğüslerini iple bağladığı poza, "Harikasin Bitanem", "Güzellik", "Bu pozun amacı ne olabilir?", "Ne yapsa da olmayanlarda bugün: Derin Talu" tarzında yorumlar yapılmıştı.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Kız kardeşi Deren Talu ile verdiği yırtmaçlı poz yaklaşık 25 bin beğeni aldı.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
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