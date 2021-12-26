MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli'nin sabah rutiniymiş! "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum"

Defne Samyeli'nin sabah rutiniymiş! "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum"

26.12.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne kıyafetleri, özel hayatı ve kızlarının paylaşımlarıyla gündeme gelen Defne Samyeli Okan Bayülgen'e konuk oldu. Samyeli daha önce yaptığı "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum" sözlerine açıklık getirdi.

Defne Samyeli'nin sabah rutiniymiş! "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum"

Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'in konuğu olan Defne Samyeli, "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine konuya dair yeni sözler söyledi.

Okan Bayülgen "Bunu nasıl yapabiliyorsun?" deyince Samyeli "Önce kuru fırçayla vücudunu fırçalıyorsun ayaklarından başlayarak. Psikolojimi hemen düzeltiyor. Ben vücuduma istersen yoğurt süreyim bana yarar. Fırçayla kan dolaşımını harekete geçiriyorum" dedi.

Defne Samyeli açıklamasında "Samimiyetle yanıt veriyorum. Sabah rutinim" yorumunda bulundu. Defne Samyeli bunu her gün yapmadığını da itiraf etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışından özel tuvalet kağıdı getirtiyor! "İnsan parayı bulunca bilmem neresine sürermiş"Yurt dışından özel tuvalet kağıdı getirtiyor! "İnsan parayı bulunca bilmem neresine sürermiş"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Çıldırtan mesajlar! Sonunda isyan ettiÇıldırtan mesajlar! Sonunda isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Okan Bayülgen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Zincir marketlere ‘sebepsiz zam’ cezası! Yüzde 30 yapmışlar…

Zincir marketlere ‘sebepsiz zam’ cezası! Yüzde 30 yapmışlar…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Alanya’daki ünlü gece kulübünde köpek balığı şoku!

Alanya’daki ünlü gece kulübünde köpek balığı şoku!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.