Defne Samyeli'nin sabah rutiniymiş! "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum"

Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'in konuğu olan Defne Samyeli, "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine konuya dair yeni sözler söyledi.

Okan Bayülgen "Bunu nasıl yapabiliyorsun?" deyince Samyeli "Önce kuru fırçayla vücudunu fırçalıyorsun ayaklarından başlayarak. Psikolojimi hemen düzeltiyor. Ben vücuduma istersen yoğurt süreyim bana yarar. Fırçayla kan dolaşımını harekete geçiriyorum" dedi.

Defne Samyeli açıklamasında "Samimiyetle yanıt veriyorum. Sabah rutinim" yorumunda bulundu. Defne Samyeli bunu her gün yapmadığını da itiraf etti.

