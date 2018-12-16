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Defne Samyeli sesi ve danslarıyla hayran bıraktı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 16.12.2018 22:17 | Son Güncelleme

Defne Samyeli, İstanbul'da bir eğlence mekanın hayranlarıyla buluştu.Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla da gündemde olan Defne Samyeli, sahne performansıyla hayran bıraktı.

Eski sunucu ve oyuncu Defne Samyeli sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu İstanbul'da bir eğlence mekanında sahne alan Defne Samyeli sesi ve sahne performansıyla hayranlarını büyüledi. Defne Samyeli o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla da uzun süredir gündemde olan Defne Samyeli sahnedeki danslarıyla da büyük beğeni topladı. İskender Paydaş ve orkestrasıyla sahne alan Defne Samyeli önümüzdeki günlerde de bir alışveriş merkezinin yılbaşı festivalinde şarkı söyleyecek.

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