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Defne Samyeli transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

14.10.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, konserlerine tam gaz devam ediyor. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü isim, önceki gece beyaz üstü transparan bir tulumla hayranlarının karşısına çıktı.

Defne Samyeli transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

Eski spiker, oyuncu ve şimdilerde şarkıcı olan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlülerden. 49 yaşındaki ünlü isim, Instagram'da 874 bin takipçiye sahip. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isim sık sık paylaşımlar yapıyor.

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Defne Samyeli son paylaşımında önceki gece verdiği konserden fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı. Koronavirüse yakalanan ve kısa sürede atlatarak sahnelere koşan Defne Samyeli, üst kısmı transparan beyaz tulumuyla hayranlarından tam not aldı. Defne Samyeli’nin paylaşımına on binlerce beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Instagram
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