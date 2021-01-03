Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun taytlı pozları olay oldu

'Sol Yanım' dizisinde oynayan Defne Samyeli şu sıralar Akıncılar dizisinde rol alan kızı Deren Talu'yla spor kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Samyeli, 'Akıncı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan kızına sarılığı ve öptüğü kareleri yayınlandı.
Yorumu sadece takip ettiği kişilere açan Samyeli'ye, kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Samyeli siyah, Talu'nun kırmızı tayt giydiği karelere, kalp ve nazar boncuğu emojisi atıldı.
Anne-kızın güzelliği ve fit görüntüsü dikkat çekti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum