MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun taytlı pozları olay oldu

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun taytlı pozları olay oldu

03.01.2021 08:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun taytlı pozları olay oldu

Akıncılar dizisinde rol alan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu annesiyle pozlarını Instagram'dan paylaştı. Tayt giyip spora giden anne-kızın fit görüntüsüne beğeni yağdı.

'Sol Yanım' dizisinde oynayan Defne Samyeli şu sıralar Akıncılar dizisinde rol alan kızı Deren Talu'yla spor kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Samyeli, 'Akıncı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan kızına sarılığı ve öptüğü kareleri yayınlandı.

defne samyeli 5

Yorumu sadece takip ettiği kişilere açan Samyeli'ye, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

defne samyeli 4
Samyeli siyah, Talu'nun kırmızı tayt giydiği karelere, kalp ve nazar boncuğu emojisi atıldı.

Anne-kızın güzelliği ve fit görüntüsü dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

İlginizi Çekebilir

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Diğer Haberler

Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

'Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?'

Seren Serengil'in annesinden bomba açıklama! 'Gitmiş bir daha ameliyat olmuş'

Hastalığıyla ilgili annesinden bomba açıklama! 'Gitmiş bir daha...'

Şeyma Subaşı süper minisiyle olay oldu! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Survivor 2021 fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı da döndü! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı

Geçen yıldan bomba bir isim de var! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı

Melek Baykal isyan etti! 'Değer mi hiç'

Melek Baykal isyan etti! 'Değer mi hiç'

Seren Serengil'e bir darbe de annesinden geldi!

Seren Serengil'e bir darbe de annesinden geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.