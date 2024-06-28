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Değil de nasıl yazılır? Değil de ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
26.06.2024 19:25
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Dilimizi var eden bazı sözcüklerin sonuna getirilen eklerin yazım şeklinde yaygın olarak imla yanlışı yapılmaktadır. Sözcükleri doğru kullanmak ve yazıya aktarmak, dilimize verdiğimiz önemi göstermek açısından büyük değer taşımaktadır. Günümüzde özellikle bağlaç olarak görev üstlenen eklerin yazımında sıklıkla imla yanlışına rastlanılmaktadır. Değil de sözcüğü de çoğunlukla hatalı yazılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Peki, değil de nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Değil de nasıl yazılır? Değil de ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Değil de kelimesi hem sözlü hem de yazılı sohbetlerde yaygın olarak karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin sonunda bulunan “–de” eki ile alakalı sıklıkla yazım yanlışı yapılmaktadır. Kelimenin sonlarına getirilen eklerin ne zaman bitişik ne zaman ayrı yazılması gerektiği konusu son derece önemlidir. Bu tür önemli konuları öğrenmek için sıklıkla Türk Dil Kurumunun oluşturduğu TDK sözlük sayfası içerisinde bulunan yazım kuralları başlığı incelemektedir.

Değil de nasıl yazılır?

Değil de sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan birçok alanda karşımıza çıkan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu sözcüğün sonunda bulunan “–de” ekinin yazım stilinde birçok kullanıcı hataya düşmektedir. Eklerin nasıl yazılması gerektiğini öğrenmenin en kolay yollarından biri Türk Dil Kurumuna ait olan ve kullanıcılara çevrimiçi hizmet sunan sözlük sayfasının ziyaret edilmesidir. Bu sözlük sayfası üzerinden değil de yazımı ile alakalı en doğru bilgilere hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak mümkündür.

TDK kapsamında hazırlanan yazım kurallarına göre bazı ekler ayrı, bazı ekler ise bitişik olarak yazılmaktadır. Hangi ekin ayrı hangi ekin bitişik yazılmasını anlamanın en kolay yolu ise o ekin hangi ek grubuna dâhil olduğunu öğrenmektir. Bu bağlamda değil de TDK’ye göre her zaman ayrı yazılması gereken bir sözcüktür.

Değil de ayrı mı yazılır?

Değil de kelimesinin sonuna getirilen “–de” ekinin yazım şekli çoğu kullanıcı tarafından karıştırılmaktadır. Bu sözcük genellikle birçok yazılı mecrada karşımıza “değilde” şeklinde bitişik olarak çıkmaktadır. Yazılı metinlerde ekleri hatalı kullanmak, cümlelerin anlamsızlaşmasına da yol açabilmektedir. Bu noktada değil de bitişik mi yazılır sorusu akıllara gelebilmektedir.

Türk Dil Kurumunun hazırladığı yazım kuralları başlığı incelediğinde bulunma durumu eki olarak kullanılan ekler her zaman bitişik kullanılırken, bağlaç görevini üstlenen ekler her daim ayrı yazılmaktadır. Değil de kelimesinin sonunda yer alan “–de” eki bağlaç niteliğini taşımaktadır. Bağlaç olan bu ekler her zaman ilk kelimeden ayrı bir şekilde kullanılır. Bu bilgilerden yola çıktığımızda değil de sözcüğü her daim “değil de” şeklinde ayrı kullanılması gereken bir kelimedir. Buna göre değil de doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Değil de (doğru kullanım)
  • Değilde (yanlış kullanım)
    Express


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