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Neyse ki nasıl yazılır, neyse ki yazımı nasıl olmalıdır? Neyse ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.02.2023 05:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin doğru şekilde yazılışı araştırılan konular arasındadır. Bunlardan biri de neyse ki olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimizde bazı kelimelerin yapısı bakımından değişiklik göstermesi yazım yanlışlarına sebep olmaktadır. Bunlardan biri de ki eki ve bağlacıdır. Yazımı sıklıkla karıştırılan ki nedeniyle kelimeler de sıklıkla hatalı yazılır. Peki, neyse ki yazımı nasıl olmalıdır?

Neyse ki nasıl yazılır, neyse ki yazımı nasıl olmalıdır? Neyse ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Neyse sözcüğü bir bağlaç olan ki'yi alarak sık sık kullanılmaktadır. Neyse kelimesine ki bağlacı geldiğinde farklı bir anlam oluşturmaktadır. Bazı durumlarda ki bağlacı sözcükle birleşik hâlde yazılırken bazı durumlarda da ayrı olarak yazılmalıdır. Neyse ki kelimesi hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde sık sık kullanılmaktadır. Anlam bakımından kullanımı oldukça yaygın olan neyse ki yazımı en sık yanlış yapılan kelimeler arasındadır.

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Neyse ki nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre neyse kelimesi ekseriyetle "Önemi yok, olan oldu" anlamında kullanılan bir sözdür. Neyse kelimesi cümle içinde bağlaç, zarf ve ünlem görevi görmektedir. Aynı zamanda neyse kelimesi ki bağlacı ile kullanıldığında da "neyse" anlamına gelmektedir. "Neyse ki bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı ise Türk Dil Kurumuna göre açık bir şekilde belirtilmiştir. Neyse ki yazımı ayrı şekilde olmalıdır.

  • Neyse ki – Doğru Kullanım
  • Neyseki – Yanlış Kullanım
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Neyse ki ayrı mı yazılır?

Türkçede bazı bağlaçlardan birleşik bazıları ayrı yazılmalıdır. Bunlardan biri de neyse ki kelimesinde olan ki bağlacında olduğu gibidir. Neyse ki yazımı da yazım kurallarında en sık hataya düşülen kelimelerden biridir. Neyse ki TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Neyse ki birleşik şekilde yazıldığında ise anlam bozukluğuna sebep olmaktadır. Neyse ki doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile ilgili örnek vermek gerekirse:

  • Evden çok hızlı çıktım, neyse ki anahtarı yanıma almayı unutmamışım. (Doğru Kullanım)
  • Neyseki benimle beraber gelmeyi kabul ettin. (Yanlış Kullanım)
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