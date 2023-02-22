Neyse ki nasıl yazılır, neyse ki yazımı nasıl olmalıdır? Neyse ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Neyse sözcüğü bir bağlaç olan ki'yi alarak sık sık kullanılmaktadır. Neyse kelimesine ki bağlacı geldiğinde farklı bir anlam oluşturmaktadır. Bazı durumlarda ki bağlacı sözcükle birleşik hâlde yazılırken bazı durumlarda da ayrı olarak yazılmalıdır. Neyse ki kelimesi hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde sık sık kullanılmaktadır. Anlam bakımından kullanımı oldukça yaygın olan neyse ki yazımı en sık yanlış yapılan kelimeler arasındadır.

Neyse ki nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre neyse kelimesi ekseriyetle "Önemi yok, olan oldu" anlamında kullanılan bir sözdür. Neyse kelimesi cümle içinde bağlaç, zarf ve ünlem görevi görmektedir. Aynı zamanda neyse kelimesi ki bağlacı ile kullanıldığında da "neyse" anlamına gelmektedir. "Neyse ki bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı ise Türk Dil Kurumuna göre açık bir şekilde belirtilmiştir. Neyse ki yazımı ayrı şekilde olmalıdır.

Neyse ki – Doğru Kullanım

Neyseki – Yanlış Kullanım

Neyse ki ayrı mı yazılır?

Türkçede bazı bağlaçlardan birleşik bazıları ayrı yazılmalıdır. Bunlardan biri de neyse ki kelimesinde olan ki bağlacında olduğu gibidir. Neyse ki yazımı da yazım kurallarında en sık hataya düşülen kelimelerden biridir. Neyse ki TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Neyse ki birleşik şekilde yazıldığında ise anlam bozukluğuna sebep olmaktadır. Neyse ki doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile ilgili örnek vermek gerekirse: