Değişimi çok konuşulmuştu! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya estetik iddialarına nokta koydu! 'Kırışıklıklarımdan memnunum'

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Özkaya'nın estetik yaptırdığına dair iddialar çok konuşulmuştu.

Şimdiye kadar estetik iddialarına karşı sessiz kalan Özkaya, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen estetik sorularına yanıt verdi.

'SAÇIMDA BOYA BİLE YOK'

"Gerçekten hiç estetiğim yok. Saçımda boya bile yok" diyen ünlü oyuncu kırışıklıklarını da saçındaki beyazları da sevdiğini söyledi.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Gerçekten güzel bir kadın', 'Doğal güzel olduğu belli' gibi yorumlar yapıldı.







