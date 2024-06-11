MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Değişimi çok konuşulmuştu! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya estetik iddialarına nokta koydu! 'Kırışıklıklarımdan memnunum'

Değişimi çok konuşulmuştu! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya estetik iddialarına nokta koydu! 'Kırışıklıklarımdan memnunum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Bahar'da hayat verdiği Rengin karakteri ile dikkat çeken Ecem Özkaya değişimiyle gündem olmuştu. Ecem Özkaya estetik iddialarına son noktayı koydu.

Değişimi çok konuşulmuştu! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya estetik iddialarına nokta koydu! 'Kırışıklıklarımdan memnunum'

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Özkaya'nın estetik yaptırdığına dair iddialar çok konuşulmuştu.

Şimdiye kadar estetik iddialarına karşı sessiz kalan Özkaya, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen estetik sorularına yanıt verdi.

ECEM 1

'SAÇIMDA BOYA BİLE YOK'

"Gerçekten hiç estetiğim yok. Saçımda boya bile yok" diyen ünlü oyuncu kırışıklıklarını da saçındaki beyazları da sevdiğini söyledi.

ECEM 2

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Gerçekten güzel bir kadın', 'Doğal güzel olduğu belli' gibi yorumlar yapıldı.

ECEM 3

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Soydan hayatını kaybetti! Acı haberi kızı duyurdu Murat Soydan hayatını kaybetti! Acı haberi kızı duyurdu
Sezon finalinde balkondan düşmüştü! Hakkındaki gerçek şaşırttıSezon finalinde balkondan düşmüştü! Hakkındaki gerçek şaşırttı
Gizemli kadın bakın kim çıktı! Herkes onu sesinden tanıdı Gizemli kadın bakın kim çıktı! Herkes onu sesinden tanıdı
Anahtar Kelimeler:
Ecem Özkaya bahar
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu!

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu!

Sıcaklıklar çakılacak! Ama öncesinde İstanbul'da bu 3 güne dikkat

Sıcaklıklar çakılacak! Ama öncesinde İstanbul'da bu 3 güne dikkat

Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.