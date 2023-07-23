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  4. Değişimin böylesi! Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı Bülent Polat son hali ile şaşırttı

Değişimin böylesi! Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı Bülent Polat son hali ile şaşırttı

23.07.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şehsuvar karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bülent Polat, son hali ile gündem oldu. Başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinin üzerinden seneler geçti. Dizi, hâlâ en çok özlenen yapımlar arasında bulunuyor. Burhan, Makbule, Şahika, Aslı, Dilber Hala, Sacit gibi yan karakterlerin videoları yıllar sonra bile en çok izlenenler arasında yer alıyor.

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RESMEN BAMBAŞKA BİRİ OLDU!

Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı Bülent Polat'ın son hali ağırları açık bıraktı. Ünlü oyuncu resmen bambaşka biri oldu.

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Başarılı oyuncunun yıllar içindeki büyük değişimi bir kez daha gündeme geldi.

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Şimdilerde 44 yaşında olan Bülent Polat sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

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YENİ İŞİ ŞAŞIRTTI!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ise Gaffur karakterine hayat veren ünlü oyuncu son olarak eşi Duygu Polat ve çocukları ile Çanakkale'ye yerleşmesi ile gündem olmuştu.

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Ünlü ismin çiftçilik ve restoran işletmeciliği yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Avrupa Yakası fanları Bülent Polat dahil dizi kadrosunda yer alan oyuncuları yakından takip etmeye devam ediyor.

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