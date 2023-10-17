Değişimiyle çok konuşulmuştu! Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak estetiklerini tek tek sıraladı

2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisinde hayat verdiği Pınar karakteriyle büyük beğeni toplayan Tuğçe Özbudak sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü isim yıllar içindeki değişimiyle de çok konuşuluyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen Tuğçe Özbudak bugün Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Değişimi hakkında konuşan güzel oyuncu şu açıklamayı yaptı; 'Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim. Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım.

Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım. Ama ben bu estetikleri kaç yaşımda yaptırdım. Millet estetik yaptırmaya 15-16 yaşlarında başlıyor, kariyer planı gibi. Önce burunlarını sonra dudaklarını yaptırıyorlar'

Tuğçe Özbudak 'Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?' sorusuna 'Burnuma aslında çok gerek yoktu. Ancak dudağım yoktu' yanıtı verdi.





