Değişimiyle gündemden düşmeyen Pelin Öztekin, oryantal dansıyla Asena’ya taş çıkardı

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin’in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, 93 kilo vererek bir başarı hikayesine imza atmıştı. Verdiği kilolardan sonra, imajında yaptığı yenilikle bambaşka birisi oldu. Pelin Öztekin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

PELİN ÖZTEKİN’DEN ORYANTAL DANSI

Çok Güzel Hareketler programıyla adını duyuran oyuncu, son haliyle sosyal medyada da beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, oryantal dansı yaptığı anları Instagram’dan paylaştı. Beline zilli kemer takan Pelin Öztekin, yaptığı hareketlerle Asena’ya benzetildi. Yarım milyona yakın takipçisi olan Pelin Öztekin, videosunun altına bir anket koyarak "Pelin Öztekin & Asena" arasında takipçilerinin oylama yapmasını istedi.

