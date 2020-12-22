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Değişimiyle şaşırtan Deniz Seki spor yaptığı anları paylaştı

22.12.2020 20:51 | Son Güncelleme:
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Değişimiyle şaşırtan Deniz Seki spor yaptığı anları paylaştı

Fazla kilolarından kurtulan şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı değişimle dikkat çekiyor. 36 bedene düşen Deniz Seki son haliyle hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı spor yaptığı anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Bir süredir verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından zayıfladığını gösteren bir paylaşımda bulundu.

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2,5 ayda 22 kilo veren Deniz Seki yeni pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 50 yaşındaki şarkıcı, Instagram paylaşımına, "Dün akşam narlarımızı patlatıp, dileklerimizi diledik mi? Hepimizin dilekleri kabul olsun" mesajını yazdı.

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Ünlü şarkıcı düzenli olarak spor da yapıyor. Maskeli bir şekilde spor salonunda çalışan Seki o anların videolarını da hikayeler kısmında paylaştı.

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