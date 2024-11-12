Değişimiyle ve pozlarıyla konuşuluyordu! Megan Fox hamile olduğunu duyurdu

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Megan Fox göğüslerini büyüterek herkesi şaşırtmıştı. Son dönemde estetikleri yüzünden eleştirilen Fox ilginç pozlarıyla da gündeme geliyordu.

Meslektaşı ve üç çocuğunun babası Brian Austin Green ile 11 yıllık evliliğini 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı şarkıcı Machine Gun Kelly (MGK) için bitiren oyuncu Megan Fox yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Hollywood yıldızı Megan Fox, geçtiğimiz aylarda ayrılıp barıştığı ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurdu.

"HİÇBİR ŞEY GERÇEKTEN KAYBOLMAZ"

Düşük yaptıktan bir yıl sonra müjdeli haberi açıklayan Megan Fox, vücudunu siyah boyayarak karnının belirginleştiği bir fotoğraf ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaştı.

38 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" notunu düştü.