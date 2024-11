Mine Tugay yağmur altında havuza girdi! Kırmızı bikinisiyle adeta şov yaptı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay son olarak Yalı Çapkını dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Şimdilerde 'Can Borcu' projesi ile ekranlarda dönmeye hazırlanan Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi ve her paylaşımı binlerce beğeni alan Tugay son olarak yağmur altında havuza girdi.

RESMEN ŞOV YAPTI

Kırmızı bikinisiyle adeta şov yapan ünlü ismin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Mine Tugay'a sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'cesaret işi' gibi yorumlar yapıldı.

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık verdiğini açıklamıştı.

KİLOSUNU KORUMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tercih ediyor.