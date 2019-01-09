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Deha Bilimlier: Barış Akarsu kız arkadaşıyla kavga ederken kaza yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Şarkıcı Deha Bilimlier, katıldığı programda yıllar önce hayatını kaybeden yakın arkadaşı Barış Akarsu'nun sevgilisiyle kavga ederken kaza yapıp öldüğünü söyledi.

Deha Bilimlier: Barış Akarsu kız arkadaşıyla kavga ederken kaza yaptı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Deha Bilimlier konuk oldu.

Katıldığı Akademi Türkiye yarışmasıyla yıldızı parlayan Bilimlier, yakın arkadaşı Barış Akarsu’yu anlattı.

Yıllar önce katıldığı yarışma programındaki Barış Akarsu'yla olan görüntülerini izleyen Deha Bilimlier, kimsenin bilmediği bir detayı paylaştı.

Bilimlier, "Biz Barış'la yarışmaya başlamadan önce arkadaş olduk. Yarışma içinde de sonrasında da çok samimi olduk. Güzel bir parlama yaşarken kaybettik Barış'ı. Çok üzücü bir şey oldu bizim için. Barış çok rahat bir çocuktu inanılmaz da ışığı vardı. Bir o kadar da yardımseverdi. Otizimli Çocuklar Vakfı'na her ay giderdi, dernekler bile kurdu.

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Kaza Bodrum'da oldu. Biz duyduğumuzda inanamadık zaten hastanede yattık. Ben Bodrum'daydım Barış'ta yanıma gelecekti. Yolda kız arkadaşıyla kavga ediyor sonra geri dönmeye kalkışıyor o anda da kaza yapıyorlar. Kız arkadaşı da kazada hayatını kaybetti.

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