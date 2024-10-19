Deha'nın İmre'si Melis Sezen dantel gömleği ve fırfırlı eteğiyle galaya damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor.

Güzel oyuncu son olarak kadrosunda yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin galasında ortaya çıktı. Kırmızı halıda beyazlar içerisinde yürüyen Sezen bu haliyle çok beğenildi.

TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Melis Sezen geceye; siyah dantel işlemeli beyaz göğüs dekolteli gömleği, beyaz fırfır detaylı eteği ve inci kolyeleri ile damga vurdu.

YORUM YAĞDI

Dönem filmine dönem tarzı ile katılan Melis Sezen bu haliyle çok beğenildi. Ünlü isme; 'bu defa olmuş', 'çok tatlı görünüyor', 'şık ve asil' gibi yorumlar yapıldı.