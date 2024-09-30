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Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in performansı ve sesi beğenilmedi! 'Sarhoş gibi...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.09.2024 13:26
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Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Deha'da İmre karakterine hayat veren Melis Sezen'in performansı ve sesi gündem oldu. Özellikle izleyiciler Sezen'in sesini beğenmedi. 'Sarhoş gibi konuşuyor' yorumları yapıldı.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in performansı ve sesi beğenilmedi! 'Sarhoş gibi...'

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı yeni sezonun ses getiren yapımlarından Deha, yeni bölümleriyle gündem olmaya devam ediyor. Her sahnesi ayrı dikkat çeken dizide son olarak iki bölümde de sadece tek bir sahnede görülen Melis Sezen gündem oldu.

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Deha'da İmre karakterine hayat veren ünlü oyuncunun hikayedeki yeri merak edilirken iki bölümde çok az görünmesi dikkat çekti. İmre karakteri son bölümde bir kuyumcuda görüldü.

PERFORMANSI VE SESİ BEĞENİLMEDİ!

Sadakatsiz dizisiyle başarılı bir performans gösteren ünlü oyuncu Melis Sezen'in Deha'daki rolü seyircide karşılık bulmadı. Sezen'in performansı beğenilmedi ve sesinin sarhoş gibi çıktığı yönünde birçok eleştiri aldı.

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Sosyal medyada gelen bazı yorumlar...

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Aras Bulut İynemli Melis Sezen
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