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Akıllara Dilan Polat geldi! Deha dizisinin kara para aklama sahnesi gündem oldu! "Kozmetikçiler, güzellik merkezleri..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.09.2024 10:17
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Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Deha dizisinin yeni bölümünde Devran karakterinin kara para aklama sistemini anlattığı sahne gündem oldu. "Kozmetikçiler, güzellik merkezleri..." deyince kullanıcıların aklına Dilan Polat geldi.

Akıllara Dilan Polat geldi! Deha dizisinin kara para aklama sahnesi gündem oldu! "Kozmetikçiler, güzellik merkezleri..."

NOW TV'nin en çok ses getiren dizileri arasında yer alan Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Deha, her geçen hafta fırtınalar estirmeye devam ediyor. Seyir zevki yaşatan dizinin neredeyse her sahnesi, göndermesi olay oluyor.

İlk bölümüyle büyük ilgi gören dizide Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, sokakta çocuklarla futbol oynarken attığı gol sonrasında milli futbolcu Arda Güler'in son gol sevincini yapmıştı.

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O SAHNEYLE DİLAN POLAT AKILLARA GELDİ!

Deha'nın ikinci bölümünde ise Devran karakterinin kara para aklama sistemini anlattığı sahne gündem oldu. Sahnede Devran "Kaynağı suç olan kanla gelen kirli para. Uyuşturucu ticareti mi dersin, silah tüccarlığı mı dersin aklınıza gelebilecek her türlü suçtan milyarlarca dolar kazanıyorlar. Bu parayı aklamadığın sürece sadece kağıt parçası. Harcamaya kalksalar kaynak göstermek zorundalar. Parayı kanuni yollardan kazanılmış gibi göstermek için bir yol bulmak zorundalar." dedi.

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Devamında ise "Buraya da devreye aracı bir takım insanlar giriyor. Misal, kozmetikçiler, güzellik merkezleri, inşaatçılar ya da kumarhaneler." sözleriyle kullanıcılar akıllara Polat ailesinin davasını getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Dilan Polat
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