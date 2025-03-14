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  4. Deivid'den sonra bir ilke imza attı! Sebastian Szymanski adeta büyüledi...

Deivid'den sonra bir ilke imza attı! Sebastian Szymanski adeta büyüledi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.03.2025 00:55
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Rangers ile oynanan rövanş karşılaşmasında inanılmaz bir performans sergileyen Sebastian Szymanski, attığı 2 golle adeta sezonun en iyi maçlarından birini çıkardı. Polonyalı oyuncu bir zamanlar Fenerbahçe forması giyen Deivid De Souza'dan sonra deplasmanda gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

Deivid'den sonra bir ilke imza attı! Sebastian Szymanski adeta büyüledi...
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de geceye Sebastian Szymanski damga vurdu. 25 yaşındaki oyuncu Rangers deplasmanında performansıyla taraftarlarının takdirini kazandı. Polonyalı yıldız takımı ve kendi adına 2 gol atarak devleşti.

DEİVİD'DEN SONRA BİR İLK

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Rangers'a karşı 2 gol atan Sebastian Szymanski, Deivid'den (2008 - Sevilla) bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda iki gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu. Szymanski karşılaşmanın 45'inci ve 73'üncü dakikalarında attığı gollerle futbolseverlerin beğenisini aldı. Goller dışında da Polonyalı oyuncunun maç içinde devamlı hareket halinde yüksek tempo ile oynamasıda dikkat çekti.

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Rangers FC Rangers FC
0 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe
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