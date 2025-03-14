Deivid'den sonra bir ilke imza attı! Sebastian Szymanski adeta büyüledi...

Fenerbahçe'de geceye Sebastian Szymanski damga vurdu. 25 yaşındaki oyuncu Rangers deplasmanında performansıyla taraftarlarının takdirini kazandı. Polonyalı yıldız takımı ve kendi adına 2 gol atarak devleşti.

DEİVİD'DEN SONRA BİR İLK

Rangers'a karşı 2 gol atan Sebastian Szymanski, Deivid'den (2008 - Sevilla) bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda iki gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu. Szymanski karşılaşmanın 45'inci ve 73'üncü dakikalarında attığı gollerle futbolseverlerin beğenisini aldı. Goller dışında da Polonyalı oyuncunun maç içinde devamlı hareket halinde yüksek tempo ile oynamasıda dikkat çekti.