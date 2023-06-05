Dekolteleri yüzünden defalarca kez şikayet edildi! Amanda Holden finalde bakın ne giydi

İngiltere’nin yetenek avcısı Amanda Holden Britain's Got Talent yarışmasında bilerek verdiği frikiklerle ve dekolteleriyle son dönemde sık sık şikayet ediliyordu.

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan Amanda Holden kanala gelen şikayetlere rağmen geri adım atmayarak da adından söz ettiriyordu.

Holden Britain's Got Talent finali gelip çattığında ne giyeceği konusunda çok merak edildi. Güzel isim bu sefer ters köşe yaptı.

Amanda'nın straplez payetler ve boncuklarla süslenen elbisesi mücevherlerle tamamlandı.

Güzel jüri üyesinin bu tarzı herkesi epey şaşırttı. Çoğu izleyici Amanda Holden'ın derin dekoltelere sahip tarzda ekrana çıkacağı görüşündeydi.





