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  4. Dekolteleri yüzünden defalarca kez şikayet edildi! Amanda Holden finalde bakın ne giydi

Dekolteleri yüzünden defalarca kez şikayet edildi! Amanda Holden finalde bakın ne giydi

05.06.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan Amanda Holden verdiği frikikler sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başarmıştı. İngiltere’nin yetenek yarışmasının jüri üyesi frikikleri ve dekoltesi yüzünden defalarca kez şikayet aldıktan sonra bakın final akşamı ne giydi.

Dekolteleri yüzünden defalarca kez şikayet edildi! Amanda Holden finalde bakın ne giydi

İngiltere’nin yetenek avcısı Amanda Holden Britain's Got Talent yarışmasında bilerek verdiği frikiklerle ve dekolteleriyle son dönemde sık sık şikayet ediliyordu.

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan Amanda Holden kanala gelen şikayetlere rağmen geri adım atmayarak da adından söz ettiriyordu.

Holden Britain's Got Talent finali gelip çattığında ne giyeceği konusunda çok merak edildi. Güzel isim bu sefer ters köşe yaptı.

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Amanda'nın straplez payetler ve boncuklarla süslenen elbisesi mücevherlerle tamamlandı.

Ekran Alıntısı

Güzel jüri üyesinin bu tarzı herkesi epey şaşırttı. Çoğu izleyici Amanda Holden'ın derin dekoltelere sahip tarzda ekrana çıkacağı görüşündeydi.

Ekran Alıntısı

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