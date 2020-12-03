MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dekolteli pozlarıyla olay olan Yasmin Erbil'e Mehmet Ali Erbil'den sansür!

Dekolteli pozlarıyla olay olan Yasmin Erbil'e Mehmet Ali Erbil'den sansür!

03.12.2020 09:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dekolteli pozlarıyla olay olan Yasmin Erbil'e Mehmet Ali Erbil'den sansür!

Oyuncu Nergis Kumbasar ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, 25 yaşına bastı. Erbil, doğum günü kutlamasından görüntüleri Instagram hesabından yayınladı. Ünlü komedyen dekoltesiyle sık sık gündeme gelen kızının dekoltesini sansürlemesiyle gündeme geldi.

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve eleştirilen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil yeni yaşını kutladı.

Aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, gönderisine "Bugün benim prensesim doğmuş" notunu düştü.

2889716_e500294e26645812a9d232dc27cf14c4_640x640

Mehmet Ali Erbil'in, kızı Yasmin'in bu fotoğrafını sansürleyerek paylaşması dikkat çekti.

1

Yasmin ise babasına rağmen dekolteli pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak Yasmin de pozlarında dekoltesini saçlarıyla kapatmayı denedi.

ütt

Erbil daha önce kızının cesur pozlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Erbil daha önce kızının cesur bir pozuna "Aferin aşkım! Baban gibi kendin ol" yazmıştı.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in doğum gününü kutladı! Erbil ayakta mutluluk pozları verdiMehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in doğum gününü kutladı! Erbil ayakta mutluluk pozları verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Kiminle sevgili? 'Kısmetse Olur'a katılsam...'Kiminle sevgili? 'Kısmetse Olur'a katılsam...'
7 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?7 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

İlginizi Çekebilir

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Diğer Haberler

Karantina kurallarını ihlal eden Rita Ora'ya radyo yasağı

Sen misin karantinaya uymayan! Olay tepki

93 kilo veren Pelin Öztekin yeni imajıyla beğeni topladı

93 kilo verdi! Yeni imajı olay oldu

Ayyüce Kamit'in MasterChef Emir ile ilişkisi var mı? 'Kısmetse Olur'a katılsam...'

Kiminle sevgili? 'Kısmetse Olur'a katılsam...'

Kim Kardashian yüzünü elbisesinin üstüne bastırdı

Yaptığıyla olay olmayı yine başardı! Kıvrımlarını böyle sergiledi

Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyadan satışa başladı

Ünlü oyuncu yeni mesleğiyle şaşırttı!

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.