Dekolteli pozlarıyla olay olan Yasmin Erbil'e Mehmet Ali Erbil'den sansür!

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve eleştirilen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil yeni yaşını kutladı.

Aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, gönderisine "Bugün benim prensesim doğmuş" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil'in, kızı Yasmin'in bu fotoğrafını sansürleyerek paylaşması dikkat çekti.

Yasmin ise babasına rağmen dekolteli pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak Yasmin de pozlarında dekoltesini saçlarıyla kapatmayı denedi.

Erbil daha önce kızının cesur pozlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Erbil daha önce kızının cesur bir pozuna "Aferin aşkım! Baban gibi kendin ol" yazmıştı.



