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  4. Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in doğum gününü kutladı! Erbil ayakta mutluluk pozları verdi

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in doğum gününü kutladı! Erbil ayakta mutluluk pozları verdi

02.12.2020 21:54 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in doğum gününü kutladı! Erbil ayakta mutluluk pozları verdi

Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunda uzun süre sonra gelişme yaşandı. Erbil, kızı Yasmin Erbil'in doğum gününde ayakta görüntülendi. Erbil, kızının doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaştı. Erbil'in kızı Yasmin'in dekolteli bir fotoğrafını ise sansürleyerek paylaşması da dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil 25 yaşına bastı.

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Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk pozları verdi.

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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi.

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BUGÜN BENİM PRENSİM DOĞMUŞ

Zor günleri atlatan Erbil, kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali Sadi ile mutluluk fotoğraflarını "Bugün benim prensesim doğmuş" doğmuş notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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DEKOLTEYE SANSÜR

Mehmet Ali Erbil'in, kızı Yasmin'in bu fotoğrafını sansürleyerek paylaşması dikkat çekti.

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