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Dekolteli sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Gülben Ergen'den yeni yıl paylaşımı: Özen detaylarda gizlidir

03.01.2022 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülben Ergen, yılbaşı akşamı hem sahnede, hem de ekranlarda yayınlanan İbo Show'da giydiği kıyafetlerle gündem olmuştu. Dekolteli sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Gülben Ergen, Instagram'dan yeni yıl paylaşımı yaptı. Sahnede giydiği kıyafetlerle pozunu paylaşan ünlü şarkıcı "Hafife alınmayan özen detaylarda gizlidir" notunu yazdı.

Dekolteli sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Gülben Ergen'den yeni yıl paylaşımı: Özen detaylarda gizlidir

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yılbaşı gecesinde Ankara'da bir eğlence mekanında sahne aldı. Ergen, İbo Show'un yılbaşı özel programıyla da ekranlara konuk oldu.

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YILBAŞI KOSTÜMLERİYLE OLAY OLDU

Hem İbo Show hem de yılbaşı sahnesi için iddialı kostümler tercih eden Gülben, dekoltesiyle dikkat çekti.

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49 yaşındaki güzel şarkıcı, göğüs dekolteli sahne kıyafetleri tercihleriyle sosyal medyada da konuşuldu.

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"SAHNEMİN NEŞESİ..."

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetlerle hayranlarının karşısına çıkan Gülben Ergen, Instagram'dan da yeni yıl paylaşımı yaptı.

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Sahne kıyafetlerini kolaj yaparak paylaşan Ergen, "Hafife alınmayan özen detaylarda gizlidir. Sahnemin neşesi, kalabalıklığı, ailece, çoluk çocuk, yurt dışından, farklı şehirlerden gelmiş insanlarla doluydu. Sorumluluğum herkese unutamayacakları bir yılbaşı gecesi yaşatmaktı. Rüya gibiydi. Ayakta duracak gücüm kalmadığı hiç belli mi? Hayır :) Ankara’ya arabayla gidip, konser bitimi evime döndüm. Kim bilir o yolları nasıl gittim geldim. Özetle çok yorulduğum bir haftayı geride bırakırken, hepimiz için sağlık diliyorum. Hoş geldin Ocak 2022" ifadelerini kullandı.

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Gülben Ergen
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