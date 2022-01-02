Gülben Ergen'in yeni yıl kostümleri beğenilmedi! "Gülşah Saraçoğlu kendine benzetmiş"

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile çalışan Gülben Ergen son sahne kostümleriyle gündeme geldi. Gülben Ergen İbo Show için göğüslerinin bir kısmını açıkta bıraktan mavi elbise tercih ederken Ankara sahnesi için de yine göğüs dekoltesi öne çıkan seçimler yaptı.

Gülben Ergen'in bu iddialı tarzı ise bazı takipçilerini memnun etmedi. Çoğu takipçisi bu tarz değişikliğini Ergen'e yakıştırırken bazı takipçiler ise kostümleri birbirine benzer buldu.

DEKOLTESİ FAZLA BULUNDU

Bazı kullanıcılar ise "Gülşah Saraçoğlu seni kendine benzetmiş" yorumlarında bulundu.

İşte Gülben Ergen'e gelen yorumların bazıları:

Modacını değiştir sana yakışmıyor tarzın bu değildi

Bu kadar dekolte olmak zorunda mıydı?

Hiç elbise giymeseydin daha iyiydi bence

Çok yakışmış

Gülşah Saraçoğlu kıyafetlerine bir dönem ara vermenizi tavsiye ederim çünkü çok birbirinin benzeri

Tamam güzel ama hep aynı