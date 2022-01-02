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Gülben Ergen'in yeni yıl kostümleri beğenilmedi! "Gülşah Saraçoğlu kendine benzetmiş"

02.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show için iddialı bir kostüm seçen Gülben Ergen yeni yıl sahnesi için de göğüs dekoltesi ön planda olan seçimler yaptı. Gülşah Saraçoğlu ile çalışan Ergen'in bu yeni tarzı takipçilerinin bir kısmının ise hoşuna gitmedi.

Gülben Ergen'in yeni yıl kostümleri beğenilmedi! "Gülşah Saraçoğlu kendine benzetmiş"

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile çalışan Gülben Ergen son sahne kostümleriyle gündeme geldi. Gülben Ergen İbo Show için göğüslerinin bir kısmını açıkta bıraktan mavi elbise tercih ederken Ankara sahnesi için de yine göğüs dekoltesi öne çıkan seçimler yaptı.

Gülben Ergen'in bu iddialı tarzı ise bazı takipçilerini memnun etmedi. Çoğu takipçisi bu tarz değişikliğini Ergen'e yakıştırırken bazı takipçiler ise kostümleri birbirine benzer buldu.

Ekran Alıntısı

DEKOLTESİ FAZLA BULUNDU

Bazı kullanıcılar ise "Gülşah Saraçoğlu seni kendine benzetmiş" yorumlarında bulundu.

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İşte Gülben Ergen'e gelen yorumların bazıları:

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  • Modacını değiştir sana yakışmıyor tarzın bu değildi
  • Bu kadar dekolte olmak zorunda mıydı?
  • Hiç elbise giymeseydin daha iyiydi bence
  • Çok yakışmış
  • Gülşah Saraçoğlu kıyafetlerine bir dönem ara vermenizi tavsiye ederim çünkü çok birbirinin benzeri
  • Tamam güzel ama hep aynı

Sizce kıyafetler birbirinin aynısı mı?

Sizce kıyafetler birbirinin aynısı mı?
Evet
Hayır
Çok benziyor
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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Gülşah Saraçoğlu
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