SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Dele Alli kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'a transfer olacağı söylenen Dele Alli kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Dele Alli kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'a transfer olacağı söylenen Dele Alli kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

17.08.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan yeni gelen transfer haberi sonrası Dele Alli'nin hayatı merak ediliyor. Son gelişmelere göre Beşiktaş, Dele Alli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Orta sahaya kaliteli bir oyuncu dahil etmek isteyen Beşiktaş, İngiliz kulübüyle anlaşma aşamasına gelmiş oldu. Peki Dele Alli kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'a transfer olacağı söylenen Dele Alli kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Dele Alli kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'a transfer olacağı söylenen Dele Alli kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyaz takımın, büyük gizlilikle yürüttüğü görüşmelerin ardından ünlü futbolcu Dele Alli ile sona yaklaştığı ve transferin çok yakın olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'a prensipte “Evet” dediği öğrenildi. Peki Dele Alli kimdir?

DELE ALLİ KİMDİR?

Tam adı Bamidele Jermaine Alli olan Dele Alli, 11 Nisan 1996 tarihinde Milton Keynes'da dünyaya gelmiştir. Premier League takımlarından Everton'da ve İngiltere millî futbol takımında orta saha pozisyonunda görev alan İngiliz bir futbolcudur.

Ünlü yıldız, henüz 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girmiştir. Beş sene sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükselmiştir. İki buçuk senede 88 resmi karşılaşmada görev yapmış olan Dele Alli, 24 gol atmıştır.

Sonrasında Tottenham Hotspur'da yer almış ve ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçilmiştir. Ocak 2016 tarihinde Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında FourFourTwo tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterilmeye hak kazanmıştır. Yıldız ismin, Tottenham Hotspur ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunmaktaydı.

Dele Alli, bir dönem Premier Lig'in en önemli yıldızlarından biri olarak görülmekteydi.
Everton formasıyla geçtiğimiz sezon toplam 11 maça çıkan Dele Alli yalnızca bir maça ilk 11'de başlamıştı.

Alli, bu sezonda ise Premier Lig'de toplam iki maçta 40 dakika sahada yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor Başakşehir saat kaçta?Konyaspor Başakşehir saat kaçta?
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecekCristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek
'Galatasaray transferi bitirdi!''Galatasaray transferi bitirdi!'
Anahtar Kelimeler:
Dele Alli beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

F.Bahçe'de taraftar ayaklandı! "Hiç oynatmadan gönderin"

F.Bahçe'de taraftar ayaklandı! "Hiç oynatmadan gönderin"

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

'Bitti bu iş' Nwakaeme için son adım! İşte G.Saray'a geliş tarihi...

'Bitti bu iş' Nwakaeme için son adım! İşte G.Saray'a geliş tarihi...

Galatasaray'da Gomis'e yol göründü! Yerine öyle biri geliyor ki...

Galatasaray'da Gomis'e yol göründü! Yerine öyle biri geliyor ki...

Bu transferle Galatasaray'ın tarihi değişecek!

Bu transferle Galatasaray'ın tarihi değişecek!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Faydaları şaşkınlık yarattı! Yol kenarında bile yetişiyor

Faydaları şaşkınlık yarattı! Yol kenarında bile yetişiyor

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.