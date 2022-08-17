Dele Alli kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'a transfer olacağı söylenen Dele Alli kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyaz takımın, büyük gizlilikle yürüttüğü görüşmelerin ardından ünlü futbolcu Dele Alli ile sona yaklaştığı ve transferin çok yakın olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'a prensipte “Evet” dediği öğrenildi. Peki Dele Alli kimdir?

DELE ALLİ KİMDİR?

Tam adı Bamidele Jermaine Alli olan Dele Alli, 11 Nisan 1996 tarihinde Milton Keynes'da dünyaya gelmiştir. Premier League takımlarından Everton'da ve İngiltere millî futbol takımında orta saha pozisyonunda görev alan İngiliz bir futbolcudur.

Ünlü yıldız, henüz 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girmiştir. Beş sene sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükselmiştir. İki buçuk senede 88 resmi karşılaşmada görev yapmış olan Dele Alli, 24 gol atmıştır.

Sonrasında Tottenham Hotspur'da yer almış ve ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçilmiştir. Ocak 2016 tarihinde Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında FourFourTwo tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterilmeye hak kazanmıştır. Yıldız ismin, Tottenham Hotspur ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunmaktaydı.

Dele Alli, bir dönem Premier Lig'in en önemli yıldızlarından biri olarak görülmekteydi.

Everton formasıyla geçtiğimiz sezon toplam 11 maça çıkan Dele Alli yalnızca bir maça ilk 11'de başlamıştı.

Alli, bu sezonda ise Premier Lig'de toplam iki maçta 40 dakika sahada yer aldı.

