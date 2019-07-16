'Deli Bal' uyarısı: Şifa niyetine yiyip ölmeyin

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Deli balın 1 çay kaşığından fazla yenilmesi zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olabilir” dedi.

Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yetişen gösterişi ve güzelliği ile herkesi mest eden orman gülü çiçeklerinden arıların elde ettiği bal halk arasında ‘bal tutulması’ denilen olaya sebep oluyor. Çoğu insan bunu her derde deva şifalı bitki olarak kullanıyor. Ancak Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu önemli bir uyarıda bulundu: “1 çay kaşığından fazla tüketilirse zehirlenmeye hatta ölüme bile yol açabilir!”

Prof. Dr. Ali Kutlu, şöyle konuştu: “Deli bal, ülkemizde genelde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1800 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda yetişen çiçeklerden elde edilir. Yaz aylarında açar ve orman gülü olarak bilinen (Komar-Rhododendron çiçekleri) bitkinin çiçeklerinin arılarca kullanılmasıyla elde edilen bir baldır. Halk arasında deli bal olarak adlandırılır. Bu bal kendine has boğazda yanma hissi oluşturacak acılığa sahiptir. Bu bitki dünyada ve ülkemizde birçok bölgede ve farklı türlerde bulunabilmekle birlikte bu hastalığa dünyada ve ülkemizde en çok Doğu Karadeniz Bölgesi’nde rastlanmaktadır. Bu nedenle hastalıkla ilgili çoğu yayın ülkemizden çıkmaktadır. Deli bal tarihte silah olarak bile kullanılmıştır. Tarihte düşmanları etkisiz hale getirmek için kullanılan ilk biyolojik silah olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple çok ölçülü ve bilinçli kullanılması gerekir.”