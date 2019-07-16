YEMEK

'Deli Bal' uyarısı: Şifa niyetine yiyip ölmeyin

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
İÇERİK HABERLERİ  | 16.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

Arıların ‘orman gülü’ adlı bitkinin nektarından ürettikleri "deli bal" konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu.

'Deli Bal' uyarısı: Şifa niyetine yiyip ölmeyin

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Deli balın 1 çay kaşığından fazla yenilmesi zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olabilir” dedi.

Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yetişen gösterişi ve güzelliği ile herkesi mest eden orman gülü çiçeklerinden arıların elde ettiği bal halk arasında ‘bal tutulması’ denilen olaya sebep oluyor. Çoğu insan bunu her derde deva şifalı bitki olarak kullanıyor. Ancak Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu önemli bir uyarıda bulundu: “1 çay kaşığından fazla tüketilirse zehirlenmeye hatta ölüme bile yol açabilir!”

Prof. Dr. Ali Kutlu, şöyle konuştu: “Deli bal, ülkemizde genelde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1800 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda yetişen çiçeklerden elde edilir. Yaz aylarında açar ve orman gülü olarak bilinen (Komar-Rhododendron çiçekleri) bitkinin çiçeklerinin arılarca kullanılmasıyla elde edilen bir baldır. Halk arasında deli bal olarak adlandırılır. Bu bal kendine has boğazda yanma hissi oluşturacak acılığa sahiptir. Bu bitki dünyada ve ülkemizde birçok bölgede ve farklı türlerde bulunabilmekle birlikte bu hastalığa dünyada ve ülkemizde en çok Doğu Karadeniz Bölgesi’nde rastlanmaktadır. Bu nedenle hastalıkla ilgili çoğu yayın ülkemizden çıkmaktadır. Deli bal tarihte silah olarak bile kullanılmıştır. Tarihte düşmanları etkisiz hale getirmek için kullanılan ilk biyolojik silah olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple çok ölçülü ve bilinçli kullanılması gerekir.”

ETKİSİNİ 1.5 SAAT SONRA GÖSTERİYOR

Deli balın alternatif tıpta mide ağrılarında, şeker hastalığında ve tansiyon hastası tedavisinde kullanıldığını belirten Prof. Dr. Ali Kutlu, şöyle devam etti:”Deli balın elde edildiği orman gülü bitkisinin yapısında iskelet ve kalp kası hücrelerinde merkezi sinir sistemini etkileyen ‘grayanotoksin’ adlı madde bulunmaktadır. Çiçeğin yapısında bulunan grayanotoksinler bala geçer ve deli bal hastalığı adı verilen yakınmalara sebep olur. Günümüzde deli bal, Karadeniz Bölgesi’nde alternatif tıp ilacı olarak da halk arasında kullanılabiliyor. Orman gülü bitkisinde bulunan bu madde sadece insanların bal tüketmesi yoluyla değil bu bitkinin yapraklarını ve gövdesini yiyen hayvanlarda da toksik etki göstermektedir. Bu nedenle bu bitkinin kuzu katili, dana katili gibi yerel isimleri de mevcuttur. Bitki yapraklarını çay gibi farklı amaçla kullananlarda da benzer yakınmalar oluşabilmektedir. Deli bal hastalığı bölgemizde acil servis hekimleri ve bal üreticileri tarafından iyi bilinmekle birlikte balı şifa amaçlı çok miktarda tüketenler veya özellikle yayla turizmi sırasında satın aldıkları balın özelliğini bilmeden tüketenlerde hastalık oluşmaktadır. Deli balın 1 çay veya tatlı kaşığından fazla yenilmesi durumunda şikayetler ortalama 1,5-3 saat sonra başlar. Bal kaynatılırsa ve uzun süre bekletilirse toksisitesi kaybolur, bu durumda daha fazla miktarlarda tüketilebilir. Anlaşılacağı üzere deli bal zehirlenmeleri taze olarak tüketilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.“

"NABIZ HIZLANIYOR, UYUŞMA BAŞLIYOR"

Zehirlenme belirtilerini kişiden kişiye değişebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, açıklamalarını şöyle tamamladı:

”İlk belirtiler, tükürük salgısında artış, bulantı, kusma, ağız çevresi, kol ve bacakta karıncalanma ve uyuşma şeklinde ortaya çıkar. Terleme, cilt kızarıklığı, kan basıncında ve nabızda düşüş sonrasında görme bozuklukları, sersemlik, şuur kayıplarına yol açabilmektedir. Yaşlılar, kronik hastalıkları bulunanlar ve çocuklarda daha tehlikeli sonuçlar görülebilir. Deli bal hastalığı belirtileri alerjik reaksiyonlar ile karışabilir. Fakat ortaya çıkan reaksiyon alerjik bir reaksiyon olmayıp zehirlenmedir. Bala bağlı gerçek alerjik reaksiyonlar çok nadir görülür. Genelde bal alerjisi olanlarda arı veya polen alerjisi de görülür. Düşük şiddetli zehirlenmelerde tedavisiz 12-24 saat içinde şikayetler kendiliğinden kaybolur. Yine de 3-6 saatlik EKG ile nabız takibi uygun olacaktır. Ciddi zehirlenmelerde ise mutlaka hastanede koşullarında yakın takip ve destek gereklidir. Bazı vakalarda 2-3 gün hastanede yatarak tedavi gerekebilmektedir. Hastalık bulguları korkutucu olmakla birlikte pek çok hasta destek tedavisiyle tamamen iyileşmektedir.”

Kaynak: DHA

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
“Fast fooda karşı başlatılan ‘slow food’ akımına Türkiye sahip çıkmalı”“Fast fooda karşı başlatılan ‘slow food’ akımına Türkiye sahip çıkmalı”
Yazın vazgeçilmezi! Hem serinletiyor, hem tok tutuyorYazın vazgeçilmezi! Hem serinletiyor, hem tok tutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deli bal deli bal zararları

En Çok Okunan Haberler

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

Yazın vazgeçilmezi! Hem serinletiyor, hem tok tutuyor

Yazın vazgeçilmezi! Hem serinletiyor, hem tok tutuyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Fast fooda karşı ‘slow food’ akımı! 'Türkiye sahip çıkmalı' çağrısı

“Fast fooda karşı başlatılan ‘slow food’ akımına Türkiye sahip çıkmalı”

Yazın vazgeçilmez meyvesi kavun hem serinletiyor, hem de tok tutuyor

Yazın vazgeçilmezi! Hem serinletiyor, hem tok tutuyor

Etkisi kabuğunun altında: Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

Ucuz tatlılarda yapılan hilelere dikkat! Tatlı diye bakın neler yediriyorlar

Tatlı diye bakın neler yediriyorlar

Onkoloji uzmanı açıkladı: O bir kansersavar!

Onkoloji uzmanı açıkladı: O bir kansersavar!

Tatlı yedikten sonra neden peynir yemelisiniz?

Tatlı yedikten sonra neden peynir yemelisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.