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Deli Yürek ile hafızalara kazındı! Zeynep Tokuş'un çocuklarını görenler şaştı kaldı! 'Hangi ara yaptın?'

15.11.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Yürek" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Zeynep Tokuş gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 3 çocuğu olan Zeynep Tokuş yıllara adeta meydan okuyor. Küçük oğlunun doğum günü için çocuklarıyla poz veren Tokuş'un büyük oğlunu görenler şaştı kaldı.

Deli Yürek ile hafızalara kazındı! Zeynep Tokuş'un çocuklarını görenler şaştı kaldı! 'Hangi ara yaptın?'

Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım atan ve bu rolle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı ve uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş sosyal medyada da iddialı hareketlere imza atıyor. 45 yaşındaki ünlü güzelin 20 yaşındaki oğlu Alp ve kardeşleri sosyal medyayı salladı.

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3 çocuk annesi olan ve çocuklarını da gözlerden uzak tutan Zeynep Tokuş'un çocuklarıyla pozunu görenle "Bunları hangi ara yaptın", "Alp kardeşin gibi", "3 çocuğun olduğuna inanamıyorum" yorumları yağdırdı.

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Özellikle boyuna ulaşan oğlu Alp'i görenler "Kardeşi gibi" yorumlarında bulundu.

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Zeynep Tokuş

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