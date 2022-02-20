Deli Yürek'in Zeynep'i sandalye üzerinde! Zeynep Tokuş yine sınırları zorladı

Oyunculuğı bıraktıktan sonra yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş, Instagram'da yeni bir paylaşım yaptı.

Hemen hemen her gün farklı yoga hareketleri deneyen ve o anları takipçileriyle paylaşan Tokuş, bu kez sandalye üzerine çıktı. Bir dönem Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu sınırları zorladı.

"SANDALYELİ POZLARA DA AÇIĞIM"

Kollarıyla sandalyeden destek alarak havada kalmayı başarabilen üç çocuk annesi Tokuş, videolu paylaşımına "Buyrunuz hafta sonu sandalyeli yoga çelıncııı. Sandalye ile olan yeni pozlara da açığım.Hadi sizden gelenleri bekliyorum!" notunu yazdı.

Tokuş'un yaptıklarını görenler "Gerçek bir deli yüreksin" yorumlarından bulundu.

