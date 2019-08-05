Deliklitaş sosyal medya tutkunlarının uğrak yeri olacak

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, bölgede 80’in üzerinde doğal oluşumlu plajın bulunduğunu kaydederek “Giresun ilimiz sadece yayla turizmi açısından değil deniz turizmi açısından da bölgenin en değerleri cazibe merkezlerinden bir tanesi. Yayla bandında ve sahil bandında birçok destinasyona sahip olan ilimizde sahil bandında da 80’in üzerinde doğal oluşumlu plajı ile Doğu Karadeniz’in en zengin plajına sahip olma özelliğini taşıyor” dedi.

'DERDİ OLAN DEVA BULMAK, ÇOCUĞU OLMAYAN ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN DELİKLİ TAŞTAN GEÇİYOR'

Deliklitaş'ın yöre halkı tarafından birçok efsane ile anıldığına dikkat çeken Uzuner, “Sadece plajlardaki deniz, kum, güneşten ziyade aynı zamanda doğal oluşumları ile bölgede ilgi çeken bir alan. Giresun’un Görele ilçesindeki delikli taş doğal bir oluşum bu nedenle üzerine kurulmuş birçok efsanelerde var bunlardan en belirgini borcu olan, derdi olan, çocuğu olmayan delikli taştan geçerse dertlerinden kurtulur gibi geçmişten günümüze gelen inanışlara ev sahipliği yapmış bir alan” ifadelerini kullandı.