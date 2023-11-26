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  4. Demans hastalığına yakalanmıştı! Bruce Willis son görüntüsüyle sevenlerini üzdü

Demans hastalığına yakalanmıştı! Bruce Willis son görüntüsüyle sevenlerini üzdü

26.11.2023 22:41 | Son Güncelleme:
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Amerikan sinemasının sayılı aktörleri arasında yer alan Bruce Willis bir süredir demans hastalığıyla boğuşuyordu. Şu sıralar 72 yaşında olan Willis'in son görüntüsünü 32 yaşındaki kızı Scout paylaştı.

Emmy ve Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu Bruce Willis 2022’nin mart ayında afazi hastalığına yakalandı. Hastalığı sebebiyle ailesi tarafında emekliye ayrıldığı açıklanan usta oyuncunun son hali ise sevenlerini oldukça üzdü.

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DEMANS TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Afazi ve demans tedavisi gören Bruce Willis bir süredir kameralardan uzak, hastalığıyla mücadele ederek yaşıyor. Ailesi tarafından yapılan usta oyuncunun son halini kızı paylaştı.

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32 yaşındaki kızı Scout kendi sosyal medya hesabından babasıyla yürüyüş yaparkenki hallerini paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni gelen paylaşımda Willis'in yürümekte zorlandığı görüldü.

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Paylaşımda Bruce Willis’in yürümekte zorlandığı için kızının elini tuttuğu anlar ise sevenlerini oldukça üzdü.

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19 Mart 1955 doğumlu olan Bruce Willis The Sixth Sense, Pulp Fiction, Die Hard serisi, Lucky Number Slevin, Twelve Monkeys, Armageddon ve Unbreakable gibi filmlerle tanınıyor.

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