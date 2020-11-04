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Demba Ba: Allah'a şükürler olsun

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 23:13 | Son Güncelleme

Başakşehir forveti Demba Ba, Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Demba Ba: Allah'a şükürler olsun

Başakşehirli Demba Ba, United karşısındaki zafer sonrası açıklamalarda bulundu.

Demba Ba açıklamasında; "Vallahi, Allah'a şükürler olsun. Bunları yapabiliyor olmam Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim. Tek başımaydım, atacağımı biliyordum. İkinci golde egoistlik yapmak istedim. Edin'in geldiğini gördüm ve bıraktım. Gol oldu." dedi.

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