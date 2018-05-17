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Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.05.2018 09:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Kartal, forvet transferi için eski golcüsü Demba Ba'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş yeni sezona yepyeni bir takımla başlamak için çalışmalara start verdi. Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra kadroda büyük bir değişim gerçekleştirmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar’da en az 5-6 oyuncu elden çıkartılacak. En büyük değişim ise hücum hattında gerçekleşecek. Yönetim ve teknik ekip başarıya doymuş oyuncuların gitmesinin uygun olacağını düşünüyor ve gençlerle tecrübeli isimlerin karışımından bir takım planlıyor.

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmayı planlayan Kartal’ın diğer forveti ise Demba Ba olacak. Geçen sezon devre arasında gelmek isteyen ancak sakatlıktan yeni çıktığı için beklemeye alınan Demba Ba ile yollar yeniden kesişiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş oyun disiplinine uyan, sistem ve taktiğe önem veren, disiplinli çalışmasını övdüğü Senegalli yıldızın alınmasını istiyor. Göztepe’nin sözleşme uzatma önerisini geri çeviren Ba’nın da durumunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

(AKŞAM)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Göztepe demba ba

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