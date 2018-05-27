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Demba Ba Beşiktaş'la 2 yıllığına anlaştı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

Senegalli yıldız Demba Ba, Çin’den gelen astronomik teklifleri geri çevirip Kartal’ı seçti. Beşiktaş’la seneliği 2.5 milyon Euro’dan 2 yıllık anlaşma sağlayan Demba Ba'nın, resmi imzaları gelecek hafta atması bekleniyor.

Demba Ba Beşiktaş'la 2 yıllığına anlaştı!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, ilk olarak forvet hattına yeni bir isim kazandırmak için düğmeye basmıştı. Bu konuda çalışmalarını sürdüren ve ilk hedef olarak takımın eski oyuncusu Demba Ba’yı belirleyen Kara Kartal, 33 yaşındaki oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş’ın, Göztepe formasıyla sezonun ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 7 gollük performans sergileyerek eski günlerine dönüş sinyali veren tecrübeli oyuncuyla 2 yıllığına el sıkıştığı bildirildi.

‘Her an bitebilir’

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua’dan gelen senelik 4 milyon Euro’dan iki yıllık anlaşma önerisini geri çeviren Demba Ba’nın, kariyerine Kara Kartal’da devam edebilmek için 2.5 milyon Euro’ya, ‘Evet’ dediği öğrenildi. Demba Ba transferi hakkında geçtiğimiz hafta içinde, “Transferi her an bitebilir” açıklaması yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bizzat yürüttüğü pazarlığın mutlu sonla bitmesi sonrasında tarafların gelecek hafta anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.

Küllerinden doğdu!

Beşiktaş’la yolları ilk olarak 2014-15 sezonunda kesişen Demba Ba, 44 maçta 27 gollük performansı sonrasında 13 milyon Euro karşılığında Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua’ya transfer olmuştu. Önceki sezonun ikinci yarısında Siyah- Beyazlılar’a kiralık olarak dönen Demba Ba, sakatlığı sebebiyle geçen dönemin ilk yarısını tedaviyle geçirip ikinci bölümünde Göztepe formasıyla küllerinden doğmuştu.

(Fanatik)

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Beşiktaş demba ba

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