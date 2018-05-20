Demba Ba Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ın 13 milyon Euro bedelle Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya sattığı Demba Ba yeniden bonservisiyle Siyah-Beyazlılar'a geri döndü. Demba Ba, 2016-2017 sezonunda da Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Bu sezon forvet hattındaki futbolculardan fayadalanamayan Kara Kartal, rotasını eski yıldızına çevirdi. Devre arasında da Demba Ba ile ilgilenen Beşiktaş, golcü futbolcunun sakatlığı sebebiyle uzun süre oynamamış olmasından dolayı bu transferi askıya almış ve Alanyaspor'dan Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ı kadrosuna katmıştı. Ligin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş ile görüşen Senegalli oyuncunun Siyah-Beyazlılar'la 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

Demba Ba, bu sezon Göztepe formasıyla 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Hatırlanacağı üzere 32 yaşındaki oyuncu 2015/2016 sezonu başlamadan Çin'in Shangai Shenhua takımına 13 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (Fanatik)

