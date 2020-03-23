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Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Başakşehir'in golcü yıldızı eski takımı Beşiktaş'a geri dönmek için haber yolladı. Yönetim Senegalli oyuncuya çok sıcak bakıyor.

Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba'nın Siyah-Beyazlı takıma geri dönmek için haber gönderdiği ortaya çıktı.

Başakşehir'de bu sezon müthiş bir performans gösteren Senegalli futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Beşiktaş Yönetiminin Sergen Yalçın'la yapılan görüşme sonrasında Demba Ba'nın gelişine çok sıcak baktığı ancak bu transferin maddi boyutlarını araştırdıktan sonra Başakşehirle masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.

TARAFTAR ONU UNUTMADI

Beşiktaş taraftarlarıyla özel bir diyaloğu olan Demba Ba Siyah-Beyazlı takımda bir de şampiyonluk yaşadı.


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