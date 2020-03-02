Demba Ba Türk bayraklı tişörtle röportaj verdi!

Başakşehir'in golcüsü Demba Ba, 3-1 kazanılan Gazişehir FK maçı sonrasında röportaja Türk bayraklı tişörtle geldi. Bu hareketiyle gönülleri fetheden Senegalli forvet, takımın durumunu değerlendirdi.
Demba Ba'nın açıklamaları şöyle:
"Elhamdülillah. Son oynadığımız Avrupa maçının yorgunluğu vardı. Bunu bu maçta hissettik. Kolektif olarak başarılı olmamız gol ya da asistten daha önemli. İkinci yarı iyi bir sonuç aldık. 49 puana sahip olmak ve lider olmak iyi ama önümüzde uzun bir süre var. Bu ligde her şey olabilir. Ligin sonuna kadar böyle devam etmemiz lazım. Alabileceğimiz puanlardan maksimumunu almalıyız."
Tecrübeli forvet, son 8 haftada 7 gol 2 asistlik bir katkı sağladı ve Başakehir'in zirvede yer almasında başrol oynadı.
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